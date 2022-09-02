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Главная » Україна » Інциденти
16:51 03 Сентября 2022 Просмотров 95   КомментариевКомментарии

В Мелітополі пролунали потужні вибухи: з військового аеродрому валить дим

В Мелітополі пролунали потужні вибухи на військовому аеродромі, який окупанти використовують як свою базу.

Про це повідомили місцеві мешканці, а згодом підтвердив і мер міста Іван Федоров.

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За його словами, російські військові вже разів з десять намагалися розмістити там свою техніку.

“Проте наші сили спротиву вкотре перетворили їхні невдалі спроби на густий чорний дим”, – зазначив Федоров.

З боку аеродрому здіймається дим

З боку аеродрому здіймається дим

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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