В Мелітополі пролунали потужні вибухи: з військового аеродрому валить дим

В Мелітополі пролунали потужні вибухи на військовому аеродромі, який окупанти використовують як свою базу.

Про це повідомили місцеві мешканці, а згодом підтвердив і мер міста Іван Федоров.

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За його словами, російські військові вже разів з десять намагалися розмістити там свою техніку.

“Проте наші сили спротиву вкотре перетворили їхні невдалі спроби на густий чорний дим”, – зазначив Федоров.

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Тэги: мелитополь, Мелітополь