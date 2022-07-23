Мій час настав: Кадиров заявив, що зібрався у відставку
Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров опублікував відеозвернення, в якому заявив, що збирається про відставку.
Він розмістив відео на своєму Telegram-каналі.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
«У нас у кавказців, чеченців є прислів’я. Яким би не був гість шановним, довгоочікуваним, якщо він вчасно їде, то це ще буває приємніше. Тому я думаю, що мій час теж настав. Поки мене не вигнали», – сказав Кадиров.
Він додав, що почав думати над тим, як піти вчасно.
Крім того, Кадиров уточнив, що керує Чечнею вже 15 років, і це найдовший термін серед усіх керівників російських регіонів.
У підписі до відео також сказано: «Я і сам помітив, що засидівся. Вважаю, що цілком заслужив на безстрокову і довгу відпустку. Сподіваюся, що ви мене підтримаєте і зрозумієте».
Цих слів на запису Кадиров не вимовляє.