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18:26 03 Сентября 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

«Експерт-атомник», який водив членів місії МАГАТЕ територією ЗАЕС, виявився спеціалістом із мавпячого розмноження.

«Експерт-атомник», який водив членів місії МАГАТЕ територією ЗАЕС, виявився спеціалістом із мавпячого розмноження.

Карчаа переконував МАГАТЕ, що снаряди перед приземленням здійснила розворот на 180º

Про це повідомили в Енергоатомі.

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“Голомозий аферист Ренат Карчаа, якого російські ЗМІ називають експертом-атомником та радником глави Росатома має коротку, проте доволі яскраву біографію. В якій жодним чином немає навіть натяку на енергетику”, – зазначено в повідомленні.

Там нагадали, що саме цей «гід експерт-атомник» водив місію МАГАТЕ територією Запорізької АЕС і свято переконував, що випущена нібито з території України ракета перед приземленням здійснила розворот на 180º і лише тому може здатися, що її запустили з окупованої території.

Бекграундом такого «альтернативно ерудованого» експерта зацікавилася Медіазона. І виявилося багато цікавого.

Карчаа – наймолодший депутат парламенту Абхазії першого скликання. Крім того, він працював на базі знаменитого розплідника мавп у Сухумі, а ще – був безпосередньо дотичний до продажу наукового архіву інституту експериментальної приматології та винуватцем смертельного ДТП із підлітком.

«Експертом з усього» Карчаа підпрацьовував давно та всюди: був і спостерігачем на виборах, і радником президента, і «незалежним експертом» Абхазії та Північного Кавказу, і казна чим ще. Такий собі майстер на всі руки. Тепер дійшла черга і до атомної енергетики.

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