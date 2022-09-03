Окупанти намагаються наступати на вісім населених пунктів: ворожі атаки відбито

Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піски, Первомайське.

ЗСУ відбивають ворожі наступи



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Протягом доби авіація Сил оборони нанесла 6 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, засобів радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони та об’єктів логістичного забезпечення противника.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника.

В результаті вогневого впливу за минулу добу нанесено ураження по ворожому пункту управління, районах зосередження бойової техніки та особового складу танкового батальйону.

Крім того, знищено радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби “Зоопарк ”, станцію радіоелектронної боротьби “Житель” та велику кількість живої сили окупантів.