У російської армії проблеми з моральним духом через невиплату зарплат

Російські війська продовжують страждати від проблем із моральним духом та дисципліною в Україні – крім бойової втоми та великих втрат, у окупантів великі претензії до командування через невиплати обіцяних зарплат.

В російській армії проблеми з моральним духом та дисципліною



Про це повідомили у зведенні Міноборони Великобританії.

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У російських збройних силах дохід військовослужбовців складається із скромного основного окладу, доповненого складною різноманітністю премій та надбавок.

Британські аналітики пов’язали проблеми із виплатами з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом «спеціальної військової операції» та відвертою корупцією серед командирів.

Також наголошено, що російські військові постійно не забезпечували основні права військовослужбовцям, дислокованим в Україні, включаючи відповідну форму, зброю та пайки, а також заробітну плату. Це майже напевно сприяло збереженню слабкого морального духу більшої частини сил.