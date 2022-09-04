Українська ППО зранку збила дві ворожі ракети

Українські сили ППО сьогодні зранку збили дві ворожі ракети у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Ракети збито над Миколаєвщиною і Дніпропетровщиною



Як повідомило Оперативне командування Південь, близько 06.00 години, у небі над Миколаївщиною силами ППО збито крилату ракету класу «повітря-поверхня» Х-59.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Її було випущену російським багатофункціональним винищувачем СУ-35.

Крім того, за інформацією Оперативного командування Схід, над Кривим Рогом було сбито ще одну ворожу ракету.