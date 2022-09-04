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11:36 04 Сентября 2022 10 Комментарии
Українська ППО зранку збила дві ворожі ракети
Українські сили ППО сьогодні зранку збили дві ворожі ракети у Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Ракети збито над Миколаєвщиною і Дніпропетровщиною
Як повідомило Оперативне командування Південь, близько 06.00 години, у небі над Миколаївщиною силами ППО збито крилату ракету класу «повітря-поверхня» Х-59.
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Її було випущену російським багатофункціональним винищувачем СУ-35.
Крім того, за інформацією Оперативного командування Схід, над Кривим Рогом було сбито ще одну ворожу ракету.
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