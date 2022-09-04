Люди стали інші, чужі: мешканець окупованого Мелітополя розповів про засилля у місті росіян
Окупований Мелітополь продовжують заселяти росіяни, які перевозять до міста свої родини.
Вони заселяються в квартири та будинки, віджаті у мелітопольців, які виїхали на підконтрольну Україні територію, і поводяться, як господарі.
Люди кажуть, що таких чужинців стає дедалі більше.
Ось як описав Vlasti ситуацію в місті один із його мешканців, що залишився в окупації.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
“Люди стали інші, чужі. Не наші люди. Наші були ввічливі, а ці грубі й засранці.
У місті на газонах з’явилися порожні пляшки з-під горілки, якісь пакети. Люди йдуть і кидають сміття прямо на тротуар – обгортки, упакування.
Сьогодні заїхав у “Дзеркальний”. Там все дорожче, ніж скрізь. Там завжди нишпорилися або військові, або наші з непоганими статками.
Нині вояк немає, але ходять сім’ї. Чоловіки – або кавказці, або прямо пикою і говіркою видно, що москалі. Але найголовніше – вони з дружинами та дітьми.
Місто населяють мокшани та інша гниль пропутинська”.