Люди стали інші, чужі: мешканець окупованого Мелітополя розповів про засилля у місті росіян

Окупований Мелітополь продовжують заселяти росіяни, які перевозять до міста свої родини.

Російські військові завозять до Мелітополя свої сім'ї



Вони заселяються в квартири та будинки, віджаті у мелітопольців, які виїхали на підконтрольну Україні територію, і поводяться, як господарі.

Люди кажуть, що таких чужинців стає дедалі більше.

Ось як описав Vlasti ситуацію в місті один із його мешканців, що залишився в окупації.

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“Люди стали інші, чужі. Не наші люди. Наші були ввічливі, а ці грубі й засранці.

У місті на газонах з’явилися порожні пляшки з-під горілки, якісь пакети. Люди йдуть і кидають сміття прямо на тротуар – обгортки, упакування.

Сьогодні заїхав у “Дзеркальний”. Там все дорожче, ніж скрізь. Там завжди нишпорилися або військові, або наші з непоганими статками.

Нині вояк немає, але ходять сім’ї. Чоловіки – або кавказці, або прямо пикою і говіркою видно, що москалі. Але найголовніше – вони з дружинами та дітьми.

Місто населяють мокшани та інша гниль пропутинська”.

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