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Главная » Україна » Суспільство
17:40 04 Сентября 2022 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

З 1 жовтня на військовозобов’язаних жінок будут діяти такі ж обмеження, як і на чоловіків.

На військовозобов’язаних жінок розповсюджуватимуться такі ж самі обмеження, що і на чоловіків, зокрема заборона на виїзд за кордон.

З 1 жовтня жінки мають стати на військовий облік

Про це повідомило Суспільне з посиланням на коментар юриста Міноборони Володимира Смілка.

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«Оскільки ми наближаємося до стандартів НАТО, ми ідемо до них не тільки у зброї, але і в обліку військовому. Цей облік однаковий як для жінок, так і для чоловіків. Вони збирають необхідні документи і звертаються до керівника свого підприємства, направляються у територіальні центри комплектування», — пояснив він.

Документи, які необхідні для взяття жінок на військовий облік, також не відрізняються. Це паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про шлюб та народження дітей, диплом і довідка з місця роботи із зазначенням спеціальності.

При цьому штрафувати за невиконання наказу до кінця року жінок не будуть.

«Кожна жінка, яка закінчує навчальний заклад за відповідною спеціальністю, здобула якийсь фах. За цим фахом, якщо він передбачений в наказі, вона зобов’язана з’явитися в територіальний центр комплектування для взяття на облік”, – зазначив юрист.

Він також додав, що якщо жінка працює за таким фахом, але не має відповідної освіти, вона також може направлятися роботодавцем на військовий облік.

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