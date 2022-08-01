На окупованій території півдня України знову зникла електрика

Електрика та частково водопостачання зникло у Херсоні, Мелітополі та Бердянську.

Електрика зникла в Херсоні, Мелітополі і Бердянську



Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Спочатку зникло світло у Херсоні. Потім електрику вимкнули і в Мелітополі. Також кажуть, що у деяких районах міста вже немає й води.

Останнім вирубався Бердянськ, там наразі немає ані світла, ані води.

Нагадаємо, вранці МАГАТЕ повідомило, що Запорізька АЕС знову відключена від останньої основної лінії електропередач. Три інші були раніше пошкоджені під час обстрілу. Станція подає електроенергію до мережі по резервній лінії.

Чи пов’язане зникнення електрики на окупованих територіях з подіями на АЕС – невідомо.

Тэги: мелитополь, херсон, Бердянск, Мелітополь, Бердянськ