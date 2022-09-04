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Главная » Україна » Суспільство
18:52 04 Сентября 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Під Херсоном російські військові підняли бунт і відмовилися воювати

В районі Херсону військовослужбовці 127 полку 1 армійського корпусу підняли бунт і написали відмову від участі у бойових діях.

На передових позиціях особовий склад полку залишився навіть без води

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Відомо, що однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад цього полку залишився навіть без води.

Частину військовослужбовців забрали представники контррозвідки противника, подальша їхня доля невідома.

Тэги: херсон
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