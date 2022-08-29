У Донецьку примусово мобілізують пацієнтів лікарень

Продовжується примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Донецьку.

В Донецьку почали мобілізувати хворих та поранених



Про “нове джерело” поповнення втрат у живій силі ворога повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Так, нещодавно, до місцевих лікарень Донецька почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць “виписувати” хворих.

Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема і поранені під час бойових дій, які проходять лікування.

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