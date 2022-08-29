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07:24 05 Сентября 2022 8 Комментарии
У Донецьку примусово мобілізують пацієнтів лікарень
Продовжується примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Донецьку.
В Донецьку почали мобілізувати хворих та поранених
Про “нове джерело” поповнення втрат у живій силі ворога повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Так, нещодавно, до місцевих лікарень Донецька почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць “виписувати” хворих.
Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема і поранені під час бойових дій, які проходять лікування.
Тэги: Донецк, Донецьк
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