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Главная » Україна » Суспільство
07:24 05 Сентября 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

У Донецьку примусово мобілізують пацієнтів лікарень

Продовжується примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Донецьку.

В Донецьку почали мобілізувати хворих та поранених

Про  “нове джерело” поповнення втрат у живій силі ворога  повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Так, нещодавно, до місцевих лікарень Донецька почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць “виписувати” хворих.

Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема і поранені під час бойових дій, які проходять лікування.

Тэги: Донецк, Донецьк
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