Український контрнаступ просувається на півдні та сході – ISW

Український контрнаступ просувається на півдні та сході, ЗСУ просуваються за кількома напрямками у західній частині Херсонської області та захопили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.

ЗСУ успішно наступають на окупантів



Про це повідомили в Інституті з вивчення війни (ISW).

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За думкою аналітиків, темп контрнаступу, ймовірно, різко змінюватиметься день у день, оскільки українські сили працюють над тим, щоб позбавити окупантів необхідних припасів, порушити їхнє командування та управління та послабити їхній бойовий дух.

Також там вважають, що Іноді росіяни контратакуватимуть і відвойовуватимуть втрачені позиції, а також, звичайно, будуть проводити запеклі артилерійські та повітряні атаки на звільнені населені пункти та українські війська.

“Українські сили досягли досить суттєвого прогресу, щоб викликати більш реалістичні коментарі з боку російських блогерів, які до сьогодні дуже уважно стежили за оптимістичною риторикою Кремля”, – зазначили в ISW..