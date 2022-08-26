Пєсков заговорив про переговори для припинення війни: у Зеленського відповіли

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським щодо припинення «спеціальної військової операції».

Пєсков знов заговорив про переговори, але на умовах Росії



Про це повідомило російське агентство Інтерфакс.

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За словами Пєскова, діалог можливий лише про те, “як виконуватимуться наші умови”.

Він наголосив, що умови російської сторони залишаються незмінними.

«Операція йде своїм ходом, всіх цілей буде досягнуто», – додав Пєсков.

Водночас радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив в Twitter, що мирні переговори з Росією можливі, але лише на умовах України.

«Ще раз нагадаю базову аксіому. Переговори можливі, але тільки на умовах України: після повернення територій і ліквідації кримінальних анклавів. Зрозуміло, що «пташенята путінського гнізда» не готові усвідомити нову реальність і продовжують поповнювати списки «200-х» своїми рекрутами», – написав він.

Тэги: Дмитрий Песков, Михаил Подоляк, Михайло Подоляк, Дмитро Пєсков