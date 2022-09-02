НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Інциденти
10:19 05 Сентября 2022 Просмотров 369   КомментариевКомментарии

В Кабулі біля будівлі посольства РФ пролунав потужний вибух

В столиці Афганістану Кабулі пролунав потужний вибух біля російського посольства у районі Дарул-Аман.

У момент вибуху біля будівлі посольства біли люди

Про це повідомили місцеві видання.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За попередніми даними, деякі вікна розбилися.

Зазначається, що вибух стався, коли багато афганців стояли перед посольством, щоб заплатити за візи.

За попередньою інформацією, вибухнув терорист-смертник.

Тэги: Афганистан, Афганістан
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.09.2022 14:04
В Афганістані пролунав вибух біля мечеті: загинув відомий імам та багато місцевих жителів
ТОР
31.01.2022 09:19
Талибы в Афганистане убили десятки бывших чиновников и военных
ТОР
27.01.2022 18:59
Афганское ополчение заявило о новой фазе войны с “Талибаном”
blog comments powered by Disqus
В Кабулі біля будівлі посольства РФ пролунав потужний вибух

10:19  Світ

Пєсков заговорив про переговори для припинення війни: у Зеленського відповіли

09:27  Світ

Початок кінця існування РФ уже настав, – генерал Бен Ходжес

08:20  Світ

ЗСУ звільнили населені пункти на Херсонщині і Донеччині

07:52  Україна

Український контрнаступ просувається на півдні та сході – ISW

07:41  Україна

У Донецьку примусово мобілізують пацієнтів лікарень

07:24  Україна

ЗСУ відбили ворожі наступи на 9 напрямках та завдали потужних і влучних ударів по ворогу

07:18  Україна

Під Херсоном російські військові підняли бунт і відмовилися воювати

18:52  Україна

На окупованій території півдня України знову зникла електрика

18:19  Україна

З 1 жовтня на військовозобов’язаних жінок будут діяти такі ж обмеження, як і на чоловіків.

17:40  Україна

Люди стали інші, чужі: мешканець окупованого Мелітополя розповів про засилля у місті росіян

15:49  Україна

В Україні починається нова хвиля COVID-19: кількість хворих стрімко зростає

13:06  Україна

Українська ППО зранку збила дві ворожі ракети

11:36  Україна

У Херсоні знов вибухи в районі Антонівського мосту: здіймається стовп диму

11:17  Україна

У російської армії проблеми з моральним духом через невиплату зарплат

09:25  Світ

Окупанти намагаються наступати на вісім населених пунктів: ворожі атаки відбито

07:41  Україна

ЗСУ відбили всі ворожі атаки і завдали потужних ударів по окупантам

18:58  Україна

В Кабулі біля будівлі посольства РФ пролунав потужний вибух

10:19 Світ

Пєсков заговорив про переговори для припинення війни: у Зеленського відповіли

09:27 Світ

ЗСУ звільнили населені пункти на Херсонщині і Донеччині

07:52 Україна

Під Херсоном російські військові підняли бунт і відмовилися воювати

18:52 Україна

На окупованій території півдня України знову зникла електрика

18:19 Україна

Люди стали інші, чужі: мешканець окупованого Мелітополя розповів про засилля у місті росіян

15:49 Україна

Мій час настав: Кадиров заявив, що зібрався у відставку

17:40 Світ

Російський атомний підводний човен засікли біля берегів Італії

15:42 Світ

Херсонського гауляйтера Сальдо отруїла ФСБ: встановлено речовину

14:57 Світ

У курортній Кирилівці окупанти зібралися масово віджати бази відпочинку та приватне житло

13:18 Україна

У Сімферополі пролунало кілька вибухів

12:17 Україна