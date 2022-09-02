В Кабулі біля будівлі посольства РФ пролунав потужний вибух

В столиці Афганістану Кабулі пролунав потужний вибух біля російського посольства у районі Дарул-Аман.

У момент вибуху біля будівлі посольства біли люди



Про це повідомили місцеві видання.

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За попередніми даними, деякі вікна розбилися.

Зазначається, що вибух стався, коли багато афганців стояли перед посольством, щоб заплатити за візи.

За попередньою інформацією, вибухнув терорист-смертник.

Тэги: Афганистан, Афганістан