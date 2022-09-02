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10:19 05 Сентября 2022 369 Комментарии
В Кабулі біля будівлі посольства РФ пролунав потужний вибух
В столиці Афганістану Кабулі пролунав потужний вибух біля російського посольства у районі Дарул-Аман.
У момент вибуху біля будівлі посольства біли люди
Про це повідомили місцеві видання.
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За попередніми даними, деякі вікна розбилися.
Зазначається, що вибух стався, коли багато афганців стояли перед посольством, щоб заплатити за візи.
За попередньою інформацією, вибухнув терорист-смертник.
Тэги: Афганистан, Афганістан
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