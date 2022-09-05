Окупацію ЗАЕС забезпечують Сили спецоперацій Росії

Окупацію Запорізької атомної електростанції забезпечують Сили спецоперацій РФ.

Бійці ССО РФ тимчасово контролюють ЗАЕС



Про це повідомило InformNapalm.

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Там зазначили, що 2 вересня OSINT-дослідники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вказували, що окупацію ЗАЕС ймовірно забезпечують Сили спецоперацій Росії.

Тоді вони спирались виключно на характерне авто з навісним обладнанням, яке потрапило в кадр на ЗАЕС.

Сьогодні в одному з каналів окупантів з’явилися фото, підписане ССО РФ.

Ці знімки та допис підтвердили це припущення.

“Саме російські ССО виконують спецзавдання по окупації ЗАЕС і можуть бути задіяні для подальших провокацій на ЗАЕС”, – додали дослідники.

Тэги: Запорожская АЭС, Запорізька АЕС