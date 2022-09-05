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13:07 05 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Партнери дніпровського злодія у законі Олександра «Наріка» Петровського та екс-заступник голови СБУ напряму співпрацюють з Росією

Фізичне усунення Генадія Корбана від керування обороною Дніпра через неможливість потрапити в Україну ще більше посилило вплив Олександра «Наріка» Петровського на процеси у місті.

Фізичне усунення Генадія Корбана від керування обороною Дніпра через неможливість потрапити в Україну ще більше посилило вплив Олександра «Наріка» Петровського на процеси у місті. Сумнозвісний бізнесмен та злодій у законі, майже весь час перебуває за межами України, проте намагається впливати на Дніпровський регіон через свого компаньйона – іншого злодія у законі – Сергія Олійника на прізвисько «Умка».

Про це повідомляє інтернет-видання izvestia.kiev.ua.

Нещодавно, з призначенням Генеральним прокурором України Андрія Костіна, його місце на посаді голови парламентського комітету з правової політики зайняв депутат від «Слуги народу» Андрій Маслов. Хоча він уродженець Кривого Рогу, але за інформацією ЗМІ, представляє інтереси дніпропетровського авторитету на прізвисько Нарік, який перебуває в давньому конфлікті з керівництвом міста.

Таке «укріплення» Наріка у Дніпрі несе пряму загрозу обороні міста, оскільки «російський слід» прослідковується в усьому оточенні Наріка.

В червні 2021 року колишній перший заступник голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін розповів УНІАН, що до 2015 року на території України було до 30 «злодіїв у законі».

Найсерйознішим злодієм у законі він називав «Умку». «Умка» у Дніпрі представляє інтереси іншого «злодія у законі» – Наріка.

«Майже всі українські злодії в законі короновані в Російській Федерації. Наскільки знаю, поліція там із ними щільно працює. «Злодіїв», які від співпраці відмовляються, переслідують і вони виїжджають за межі країни. Виходить, має місце певна домовленість, яка передбачає якусь співпрацю. Таким чином, російський «злодій», який мав відношення до коронації українця, може на нього впливати. Ставити конкретні завдання, які той має виконувати в Україні. Вважаю, що більшість «злодіїв у законі» співпрацюють із ФСБ», – зазначив він.

Підтвердженням цих тез є і інформація щодо бізнес-партнера Наріка – колишнього керівника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який допоміг росіянам захопити ЧАЕС, може отримати притулок у РФ.

За інформацією джерел The Insider, колишній офіцер СБУ після втечі з України кілька місяців жив у Німеччині, потім йому вдалося перетнути кордони Євросоюзу разом із незадекларованими цінностями та потрапити до Сербії.

Тепер він може стати учасником  псевдосуду над президентом Зеленським у Росії.

Джерела ЗМІ в українських спецслужбах вважають, що Наумов міг передати російським спецслужбам відомості, що дозволили російській армії швидко захопити територію зони відчуження ЧАЕС.

У Сербії питанням передачі Наумова Росії опікується міністр внутрішніх справ Олександр Вулін. Повідомляється, що 23 серпня глава МВС Сербії зустрівся у Москві із секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим. В офіційному звіті про зустріч нічого не йдеться про долю Наумова, але, за словами джерел ЗМІ, це питання обговорювалося.

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