Кремль пообіцяв Європі проблеми з газом до скасування санкцій

Проблеми з постачанням газу по «Північному потоку» зберігатимуться доти, доки не буде знято санкцій, що нібито перешкоджають обслуговуванню агрегатів трубопроводу.

Росія продовжує шантажувати Європу газом



Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Проблеми в прокачуванні виникли через санкції, які ввели проти нашої країни і проти низки компаній західні держави, включаючи Німеччину та Великобританію. Інших причин, які б призвели до проблем з прокачуванням, не існує», – сказав він журналістам.

Пєсков підкреслив, що через санкції вся робота трубопроводу «тримається на одному агрегаті, який потребує серйозного обслуговування».

У Пєскова поцікавилися, чи можна говорити, що питання прокачування газу “Північним потоком” повністю залежить від санкцій і поставки відновляться, якщо ці санкції будуть зняті або пом’якшені.

«Безумовно, ті самі санкції, які заважають обслуговувати агрегати, які заважають їх переміщувати без відповідних юридичних гарантій, які заважають надавати ці юридичні гарантії і таке інше, саме ці санкції, які запровадили західні держави, довели ситуацію до того, що ми бачимо зараз» , – зазначив представник Кремля.

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