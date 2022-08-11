Боятися не треба: в Міноборони назвали спеціальності жінок, які потребують ЗСУ

Інформація про те, що з 1 жовтня всі жінки, професії яких вказані у переліку військовооблікових спеціальностей, повинні будуть стати на облік, не відповідає дійсності.

Маляр закликала не піддаватися паніці щодо вйськового обліку жінок



Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр ефірі єдиного телемарафону.

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Вона нагадала, що норми закону про військовий облік для жінок набули чинності ще минулої осені, але були відтерміновані на рік. Тож, за словами Маляр, зараз Міноборони робить, щоб з 1 жовтня обов’язкового ставання на облік для жінок не було.

“Ми робимо все можливе, щоб з 1 жовтня власне ніякої обов’язкової установки на облік не було. Але є певний ряд спеціальностей, які обов’язкові були, й зараз у Генштабі є потреби у таких спеціальностях”, – зазначила заступниця міністру.

Вона також перелічила, представниць яких професій наразі потребують ЗСУ:

медичні спеціальності,

кухарські спеціальності,

спеціалісти з радіоелектроніки.

Представниці інших професій можуть добровільно стати на облік.

“Боятися нічого не треба. Розпускають здебільшого паніку, що буде заборонено виїзд – це дійсно просто паніка, – сказала вона.

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