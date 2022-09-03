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14:46 05 Сентября 2022 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Ліз Трасс стала наступним прем’єр-міністром Великобританії. Відео оголошення результатів

Ліз Трасс була призначена наступним прем’єр-міністром Великобританії в понеділок, вигравши гонку за лідерство правлячої Консервативної партії.

Трас набрала 81,3 тис. голосів консерваторів, колишній міністр фінансів Сунак - 60,4 тис.

Про це повідомило Reuters.

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Після кількох тижнів часто злих і суперечливих змагань за лідерство, під час яких міністр закордонних справ зіткнувся з колишнім міністром фінансів Ріші Сунаком, Трасс вийшла на перше місце в голосуванні членів Консервативної партії.

Діючий прем’єр Борис Джонсон завтра відправиться до Шотландії, щоб зустрітися з королевою Єлизаветою і офіційно подати заяву про відставку. Трасс піде за ним, і монарх попросить її сформувати уряд.

Трасс, яка довгий час була фаворитом у боротьбі за заміну Джонсона, стане четвертим прем’єр-міністром від консерваторів після виборів 2015 року. Протягом цього періоду країна переживала кризу за кризою, і тепер вона зіткнулася з тим, що, за прогнозами, буде тривалою рецесією, спровокованою різкою інфляцією, яка в липні досягла 10,1%.

Тэги: Великобритания, Лиз Трасс, Великобританія, Ліз Трасс
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