В ОП закликали мешканців Криму і окупованих територій готувати укриття і запасатися водой

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав мешканців Криму та інших окупованих територій готуватися до деокупації.

Подоляк закликав мешканців Криму готуватися до деокупації



Конкретні поради він навів в Twitter.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Подоляк порадив людям стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації.

Також він закликав мешканців окупованих територій облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити павербанки.

Тэги: Михаил Подоляк, Михайло Подоляк