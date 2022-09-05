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Главная » Україна » Суспільство
17:07 05 Сентября 2022 53 Комментарии
В ОП закликали мешканців Криму і окупованих територій готувати укриття і запасатися водой
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав мешканців Криму та інших окупованих територій готуватися до деокупації.
Подоляк закликав мешканців Криму готуватися до деокупації
Конкретні поради він навів в Twitter.
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Подоляк порадив людям стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації.
Також він закликав мешканців окупованих територій облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити павербанки.
Тэги: Михаил Подоляк, Михайло Подоляк
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