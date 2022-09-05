НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
17:07 05 Сентября 2022 Просмотров 53   КомментариевКомментарии

В ОП закликали мешканців Криму і окупованих територій готувати укриття і запасатися водой

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав мешканців Криму та інших окупованих територій готуватися до деокупації.

Подоляк закликав мешканців Криму готуватися до деокупації

Конкретні поради він навів в Twitter.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Подоляк порадив людям стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації.

Також він закликав мешканців окупованих територій облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити павербанки.

Тэги: Михаил Подоляк, Михайло Подоляк
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.09.2022 09:27
Пєсков заговорив про переговори для припинення війни: у Зеленського відповіли
ТОР
26.08.2022 19:35
Подоляк: Переговори з Путіним – це смертний вирок для України
ТОР
21.08.2022 11:42
Росія може збільшити кількість ракетних обстрілів на День Незалежності – Офіс президента
blog comments powered by Disqus
Кремль пообіцяв Європі проблеми з газом до скасування санкцій

13:41 Світ

Окупацію ЗАЕС забезпечують Сили спецоперацій Росії

11:43 Україна

В Кабулі біля будівлі посольства РФ пролунав потужний вибух

10:19 Світ

Пєсков заговорив про переговори для припинення війни: у Зеленського відповіли

09:27 Світ

ЗСУ звільнили населені пункти на Херсонщині і Донеччині

07:52 Україна

Під Херсоном російські військові підняли бунт і відмовилися воювати

18:52 Україна

На окупованій території півдня України знову зникла електрика

18:19 Україна

Люди стали інші, чужі: мешканець окупованого Мелітополя розповів про засилля у місті росіян

15:49 Україна

У Херсоні знов вибухи в районі Антонівського мосту: здіймається стовп диму

11:17 Україна

У російської армії проблеми з моральним духом через невиплату зарплат

09:25 Світ

ЗСУ відбили всі ворожі атаки і завдали потужних ударів по окупантам

18:58 Україна