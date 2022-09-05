Росія вже чотири рази “взяла” Піски: навіщо це треба Шойгу

Шойгу намагається втриматись за посаду четвертим за місяць «взяттям» Пісків.

Шойгу намагається втриматися на своїй посаді



Про це повдомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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2 вересня міністр оборони РФ заявив, що його армія «взяла під контроль» Піски Донецької області.

Насправді, росіяни «взяли» Піски вже вчетверте за місяць. 4 серпня про «перемогу» повідомляв якийсь замполіт батальйону 11-го полку «ДНР».

Вдруге Піски «брав» 13 серпня представник міноборони Конашенков. Втретє цю «перемогу» 21 серпня здобув Кадиров. І ось, 2 вересня черга дійшла до Шойгу.

Хизування такою «видатною» перемогою на сьомий місяць повномасштабної війни свідчить лише про те, що Шойгу боїться втратити посаду та чіпляється за неї з останніх сил.

Тэги: Россия, Росія