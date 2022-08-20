Мешканцям Маріуполя, що втратили документи, не дають гуманітарку: вони годуються на смітниках

Мешканцям Маріуполя, які втратили документи, відмовляють в гуманітарній допомозі, тож вони вимушені шукати їжу на смітниках.

Сьогодення Маріуполя



Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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“Якщо до введення обмежень окупаційна влада якось закривала очі, поки гуманітарка була для всіх відкрита. То зараз, якщо в людини немає паспорту та пенсійного посвідчення – їй відмовляють”, – зазначив він.

Андрющенко уточнив, що відновити документи в Маріуполі – неможливо. Оформити будь-які виплати чи допомоги від окупантів без документів тех не вдастся.

“В підсумку наші пенсіонери змушені жити тим, що здобудуть на смітниках. Без шансу на виживання. Без шансу на турботу. Просто тому, що прийшов «русский мир», – резюмував радник мера Маріуполя.

Тэги: Мариуполь, Маріуполь