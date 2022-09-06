ЗСУ знищили декiлька позицій ППО ворога і завдали ударів по опорним пунктам

В результаті злагодженої роботи авіації та артилерії ЗСУ вражено декілька взводних опорних пунктів, близько 5 позицій зенітних ракетних комплексів та артилерійську батарею противника.

ЗСУ продовжують нищити ворога на всіх фронтах



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала понад 30 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об’єктів ворога.

Також наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака.

В Генштабі додали, що угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України продовжує відбивати ракетні та авіаційні удари противника, ефективно здійснює прикриття критичних об’єктів на території України.

Силами протиповітряної оборони збито керовану крилату ракету над Миколаївською областю.