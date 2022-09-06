НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
07:05 06 Сентября 2022 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

ЗСУ знищили декiлька позицій ППО ворога і завдали ударів по опорним пунктам

В результаті злагодженої роботи авіації та артилерії ЗСУ вражено декілька взводних опорних пунктів, близько 5 позицій зенітних ракетних комплексів та артилерійську батарею противника.

ЗСУ продовжують нищити ворога на всіх фронтах

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала понад 30 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об’єктів ворога.

Також наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака.

В Генштабі додали, що угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України продовжує відбивати ракетні та авіаційні удари противника, ефективно здійснює прикриття критичних об’єктів на території України.

Силами протиповітряної оборони збито керовану крилату ракету над Миколаївською областю.

Loading...

Новости по теме

ТОР
06.09.2022 05:59
ЗСУ всю ніч били окупантів у Новій Каховці: вони намагалися переправити техніку через Дніпро
ТОР
05.09.2022 18:57
ЗСУ завдали потужних ударів по окупантам на Херсонщині і Харківщині
ТОР
05.09.2022 17:34
Мешканцям Маріуполя, що втратили документи, не дають гуманітарку: вони годуються на смітниках
blog comments powered by Disqus
У Харкові пролунали вибухи

09:30 Україна

Кадиров передумав залишати посаду глави Чечні

08:12 Світ

ЗСУ всю ніч били окупантів у Новій Каховці: вони намагалися переправити техніку через Дніпро

05:59 Україна

ЗСУ завдали потужних ударів по окупантам на Херсонщині і Харківщині

18:57 Україна

Росія вже чотири рази “взяла” Піски: навіщо це треба Шойгу

17:13 Світ

В Кабулі біля будівлі посольства РФ пролунав потужний вибух

10:19 Світ

Пєсков заговорив про переговори для припинення війни: у Зеленського відповіли

09:27 Світ

ЗСУ звільнили населені пункти на Херсонщині і Донеччині

07:52 Україна

Під Херсоном російські військові підняли бунт і відмовилися воювати

18:52 Україна

На окупованій території півдня України знову зникла електрика

18:19 Україна

Люди стали інші, чужі: мешканець окупованого Мелітополя розповів про засилля у місті росіян

15:49 Україна