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07:14 06 Сентября 2022 16 Комментарии
Окупанти ховають техніку і особовий склад в дитсадках і храмах
Російські окупанти продовжують розміщувати свою техніку та особовий склад в дитячих садках та церквах.
Окупанти розміщуються в дитсадках
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Зокрема ворог розмістив свої позиції у дитсадку у Верхньому Рогачику, храмі московського патріархату у Червоному Маяку в Херсонській області.
Крім того, російські військові використовують Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області як польовий шпиталь.
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