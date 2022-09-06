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Главная » Україна » Суспільство
07:14 06 Сентября 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Окупанти ховають техніку і особовий склад в дитсадках і храмах

Російські окупанти продовжують розміщувати свою техніку та особовий склад в дитячих садках та церквах.

Окупанти розміщуються в дитсадках

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Зокрема ворог розмістив свої позиції у дитсадку у Верхньому Рогачику, храмі московського патріархату у Червоному Маяку в Херсонській області.

Крім того, російські військові використовують Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області як польовий шпиталь.

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