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07:26 06 Сентября 2022 18 Комментарии
В окупованому Криму почалися раптові перевірки громадян
На території тимчасово окупованого Криму почалися раптові перевірки цивільного населення.
В Криму правоохоронці можуть раптом перевірити вміст сумочки чи телефону
Про це повідомило представництво президента України в АРК Крим.
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Зазначено, що окупанти можуть зупинити людину серед вулиці, перевірити сумку та вміст телефону, подивитися на кого людина підписана в мережі та які відео дивиться на YouTube.
Тож, українських громадян закликали бути обережними.
Тэги: крым, Крим
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