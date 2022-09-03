В окупованому Криму почалися раптові перевірки громадян

На території тимчасово окупованого Криму почалися раптові перевірки цивільного населення.

В Криму правоохоронці можуть раптом перевірити вміст сумочки чи телефону



Про це повідомило представництво президента України в АРК Крим.

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Зазначено, що окупанти можуть зупинити людину серед вулиці, перевірити сумку та вміст телефону, подивитися на кого людина підписана в мережі та які відео дивиться на YouTube.

Тож, українських громадян закликали бути обережними.

Тэги: крым, Крим