Кадиров передумав залишати посаду глави Чечні
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що не має права піти зі своєї посади «просто так», не спитавши народ і президента, скасувавши свою попередю заяву про ймовірне звільнення з посади.
Новий відеоролик Кадиров розмістив на своєму Telegram-каналі.
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Він закликав «залишити розмови» про свою “безстрокову відпустку” і сказав, що має намір побити рекорд за тривалістю перебування на посаді губернатора. Раніше Кадиров, навпаки, повідомив, що його «час прийшов».
«Насправді просто так піти я, звісно, не маю права. Народ довірив мені керівництво регіоном. І виправдати цю довіру — мій святий обов’язок. Піти можу тільки запитавши народ і президента Росії. Тому розмови про безстрокову відпустку залишимо на майбутнє», – сказав голова він.
Кадиров нагадав, що очолює регіон уже 15 років, проте рекорд серед російських губернаторів – 27 років. «Довгожителем» є екс-губернатор Білгородської області Євген Савченко, який обіймав цю посаду з 1993 по 2020 рік.
«Не такий я і «довгожитель» – колишній рекорд, як з’ясовується, становить 27 років. Тому скажу більше: тепер я вирішив піти на побиття чинного рекорду. Подивимося, може я обійду цей показник», – заявив Кадиров.