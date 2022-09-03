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08:12 06 Сентября 2022 Просмотров 250   КомментариевКомментарии

Кадиров передумав залишати посаду глави Чечні

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що не має права піти зі своєї посади «просто так», не спитавши народ і президента, скасувавши свою попередю заяву про ймовірне звільнення з посади.

Кадиров спростував сам себе

Новий відеоролик Кадиров розмістив на своєму Telegram-каналі.

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Він закликав «залишити розмови» про свою “безстрокову відпустку” і сказав, що має намір побити рекорд за тривалістю перебування на посаді губернатора. Раніше Кадиров, навпаки, повідомив, що його «час прийшов».

«Насправді просто так піти я, звісно, ​​не маю права. Народ довірив мені керівництво регіоном. І виправдати цю довіру — мій святий обов’язок. Піти можу тільки запитавши народ і президента Росії. Тому розмови про безстрокову відпустку залишимо на майбутнє», – сказав голова він.

Кадиров нагадав, що очолює регіон уже 15 років, проте рекорд серед російських губернаторів – 27 років. «Довгожителем» є екс-губернатор Білгородської області Євген Савченко, який обіймав цю посаду з 1993 по 2020 рік.

«Не такий я і «довгожитель» – колишній рекорд, як з’ясовується, становить 27 років. Тому скажу більше: тепер я вирішив піти на побиття чинного рекорду. Подивимося, може я обійду цей показник», – заявив Кадиров.

Тэги: Рамзан Кадыров, Рамзан Кадиров
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