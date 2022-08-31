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09:30 06 Сентября 2022 248 Комментарии
У Харкові пролунали вибухи
У вівторок вранці, 6 вересня, в Харкові прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомило «Суспільне».
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Інформацію про вибухи також підтвердив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Вибухи в Харкові. Максимально перебуваєте в укриттях», – написав він у Telegram.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи приблизно у центральній частині міста.
Тэги: Харьков, Харків
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