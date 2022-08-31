У Харкові пролунали вибухи

У вівторок вранці, 6 вересня, в Харкові прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомило «Суспільне».

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Інформацію про вибухи також підтвердив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Вибухи в Харкові. Максимально перебуваєте в укриттях», – написав він у Telegram.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи приблизно у центральній частині міста.

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