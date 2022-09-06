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Главная » Україна » Інциденти
10:32 06 Сентября 2022 Просмотров 53   КомментариевКомментарии

Вранці ЗСУ збили п’ять із шести російських ракет і вертоліт Ка-52 «Алігатор»

Вранці 6 вересня, близько 8:00, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено п’ять із шести крилатих ракет Х-101, випущених із літаків Ту-95МС з району Каспійського моря.

ЗСУ збили п’ять ворожих ракет

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

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Ракети було знищено на півдні та сході країни.

Крім того, сьогодні підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил, знищено ударний вертоліт російських окупантів Ка-52 «Алігатор».

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