Зеленський поговорив з Пелосі: про що саме

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі.

Зеленський поспілкувався з Пелосі телефоном



Про це повідомив сам Зеленський в Twitter.

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Співрозмовники наголосили на важливості посилення тиску на РФ задля досягнення миру.

«Почав день теплою та плідною розмовою з Ненсі Пелосі. Подякував Конгресу США та американському народу за потужну підтримку України у боротьбі з агресією Росії. Важливо посилювати тиск на державу-терориста для досягнення миру та наближення нашої спільної перемоги», – зазначив Зеленський.

Тэги: Владимир Зеленский, Володимир Зеленський, Ненсі Пелосі, Ненси Пелоси