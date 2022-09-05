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Главная » Світ » Політика
12:35 06 Сентября 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Зеленський поговорив з Пелосі: про що саме

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі.

Зеленський поспілкувався з Пелосі телефоном

Про це повідомив сам Зеленський в Twitter.

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Співрозмовники наголосили на важливості посилення тиску на РФ задля досягнення миру.

«Почав день теплою та плідною розмовою з Ненсі Пелосі. Подякував Конгресу США та американському народу за потужну підтримку України у боротьбі з агресією Росії. Важливо посилювати тиск на державу-терориста для досягнення миру та наближення нашої спільної перемоги», – зазначив Зеленський.

Тэги: Владимир Зеленский, Володимир Зеленський, Ненсі Пелосі, Ненси Пелоси
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