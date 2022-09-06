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12:45 06 Сентября 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

У Кремлі озвучили вимоги для зустрічі Зеленського та Путіна

Для організації зустрічі президента РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського потрібно побудувати фундамент домовленостей, які будуть закріплені.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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“Що стосується зустрічі Путін-Зеленський, то тут нічого не змінилося. Зустріч заради зустрічі нікому не потрібна.Для того, щоб така зустріч могла відбутися і щоб сама ідея такої зустрічі була на порядку денному, потрібно зробити роботу і побудувати фундамент тих домовленостей, які можна зафіксувати на найвищому рівні», – сказав він.

Але, за словами Пєскова, зараз про це не йдеться.

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