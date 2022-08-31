МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками місії на ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) опублікувало звіт за підсумками місії на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

В МАГАТЕ зазначили, що мають план

В МАГАТЕ зазначили, що мають план

Він з’явився на сайті організації у вівторок, 6 вересня.

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Головне зі звіту коротко:

Це перший випадок військового конфлікту на об’єктах великої ядерної енергетики.

Життєво важливо встановити постійну присутність МАГАТЕ на станції.

Обстріли ЗАЕС можуть призвести до пошкодження важливого обладнання та необмеженого викиду радіоактивних матеріалів.

Фахівці місії будуть проводити детальну та безперервну роботу з оцінки збитків об’єктам станції, перевіряти її безпеку та умови праці персоналу.

МАГАТЕ має конкретний та докладний технічний план надання допомоги у галузі охорони та безпеки. Зокрема, розпочалося постачання обладнання на Запорізьку АЕС.

Для запобігання аварії необхідно вжити таких заходів, як негайне встановлення зони ядерної безпеки.