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18:11 06 Сентября 2022 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками місії на ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) опублікувало звіт за підсумками місії на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

В МАГАТЕ зазначили, що мають план

Він з’явився на сайті організації у вівторок, 6 вересня.

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Головне зі звіту коротко:

  • Це перший випадок військового конфлікту на об’єктах великої ядерної енергетики.

  • Життєво важливо встановити постійну присутність МАГАТЕ на станції.

  • Обстріли ЗАЕС можуть призвести до пошкодження важливого обладнання та необмеженого викиду радіоактивних матеріалів.

  • Фахівці місії будуть проводити детальну та безперервну роботу з оцінки збитків об’єктам станції, перевіряти її безпеку та умови праці персоналу.

  • МАГАТЕ має конкретний та докладний технічний план надання допомоги у галузі охорони та безпеки. Зокрема, розпочалося постачання обладнання на Запорізьку АЕС.

  • Для запобігання аварії необхідно вжити таких заходів, як негайне встановлення зони ядерної безпеки.

  • На території станції присутні російські військові та їхня техніка, у тому числі кілька вантажівок на першому поверсі турбінних залів 1 та 2 енергоблоків.

Тэги: МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Запорізька АЕС, МАГАТЕ
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