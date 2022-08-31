МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками місії на ЗАЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) опублікувало звіт за підсумками місії на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).
Він з’явився на сайті організації у вівторок, 6 вересня.
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Головне зі звіту коротко:
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Це перший випадок військового конфлікту на об’єктах великої ядерної енергетики.
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Життєво важливо встановити постійну присутність МАГАТЕ на станції.
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Обстріли ЗАЕС можуть призвести до пошкодження важливого обладнання та необмеженого викиду радіоактивних матеріалів.
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Фахівці місії будуть проводити детальну та безперервну роботу з оцінки збитків об’єктам станції, перевіряти її безпеку та умови праці персоналу.
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МАГАТЕ має конкретний та докладний технічний план надання допомоги у галузі охорони та безпеки. Зокрема, розпочалося постачання обладнання на Запорізьку АЕС.
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Для запобігання аварії необхідно вжити таких заходів, як негайне встановлення зони ядерної безпеки.
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На території станції присутні російські військові та їхня техніка, у тому числі кілька вантажівок на першому поверсі турбінних залів 1 та 2 енергоблоків.