ЗСУ потужно нищать склади, пункти управління, техніку та живу силу ворога

Українські захисники продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника.

Українські захисники дають гідну відсіч окупантам



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 27 ударів та знищила склад боєприпасів, завдала ураження по майже 40 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки.

Загалом, підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили: літак Су-25, вертоліт Ка-52, БпЛА та п’ять крилатих ракет типу “Х-101”.

Загалом, в результаті вогневого впливу завдано ураження по 7 пунктах управління і 13 об’єктах зосередження живої сили противника.

В зону ураження потрапили радіолокаційні станції та станції зв’язку, мостові та понтонна переправи, 3 склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів різного рівня – тим самим значно знижено бойові та логістичні спроможності окупантів.