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08:36 07 Сентября 2022 1036 Комментарии
У Росії повідомили про удар по складу боєприпасів під Бєлгородом
Бєлгородські Telegram-канали повідомили, що близько півночі ЗСУ нібито завдали удару двома Точками-У по складу боєприпасів у районі Валуєк.
Під Бєлгородом нібито українські ракети влучили в склад боєприпасів
За інформацією Бєлгородського освєдомітєля, серед цивільних постраждалих немає, за попередньою інформацією.
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“Охоронець складу двохсотий. Можливі поранення військових, які перебували в окрузі складу, уточнюємо”, – йдеться у повідомленні.
Також повідомляють, що у Суджі Курської області також було дуже гучно.
Тэги: Россия, Росія
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