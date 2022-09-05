У Росії повідомили про удар по складу боєприпасів під Бєлгородом

Бєлгородські Telegram-канали повідомили, що близько півночі ЗСУ нібито завдали удару двома Точками-У по складу боєприпасів у районі Валуєк.

Під Бєлгородом нібито українські ракети влучили в склад боєприпасів



За інформацією Бєлгородського освєдомітєля, серед цивільних постраждалих немає, за попередньою інформацією.

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“Охоронець складу двохсотий. Можливі поранення військових, які перебували в окрузі складу, уточнюємо”, – йдеться у повідомленні.

Також повідомляють, що у Суджі Курської області також було дуже гучно.

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