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08:36 07 Сентября 2022 Просмотров 1036   КомментариевКомментарии

У Росії повідомили про удар по складу боєприпасів під Бєлгородом

Бєлгородські Telegram-канали повідомили, що близько півночі ЗСУ нібито завдали удару двома Точками-У по складу боєприпасів у районі Валуєк.

Під Бєлгородом нібито українські ракети влучили в склад боєприпасів

За інформацією Бєлгородського освєдомітєля, серед цивільних постраждалих немає, за попередньою інформацією.

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“Охоронець складу двохсотий. Можливі поранення військових, які перебували в окрузі складу, уточнюємо”, – йдеться у повідомленні.

Також повідомляють, що у Суджі Курської області також було дуже гучно.

Тэги: Россия, Росія
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