Росіяни стягують під Запоріжжя ударне угруповання: загострення може статися днями

Відповідно до «раніше затвердженого плану» командування військ противника продовжує зосередження ударного угруповання військ на Запорізькому напрямку.

Росія посилює ударне угруповання на Запорізькому напрямку



Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» військовий експерт Костянтин Машовець.

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За його словами, на цьому напрямку почалося висування другого ешелону резервів – у районі Токмаку фіксується ще принаймні 2 БТГр противники, які прибули туди 4 вересня.

Експерт припустив, що ці сили можуть опинитися десь у районі на південь від Пологів та Нестерянки.

Крім того, на думку Машовця, ситуація на Мелітопольському напрямку продовжує “стабільно загострюватися”.

Група “Інформаційний опір” фіксує посилення інтенсивності перекидання до передових підрозділів противника боєприпасів та інших предметів матеріально-технічного забезпечення.

Зокрема, в районі Василівки розвантажується колона приблизно з 50-60 вантажівок (більшість із БП), у районі Пологів 2 БТГр противники провели дозаправку паливом. Туди ж доїхало десь ще близько 10 паливозаправників, які заховали в районі Шевченкового – Басань.

На думку експерта, це все свідчить про підготовку супротивника до активного застосування основної маси своєї техніки протягом найближчих днів.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя