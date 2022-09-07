Через наступ ЗСУ Росія зіткнулася з проблемою, яку не змогла вирішити на початку війни

Російські війська зіткнулися з дилемою: розгортати резерви для підтримки свого наступу на Бахмут чи захищатись від наступу ЗСУ на півдні.

ЗСУ ведуть наступ за трьома напрямками



Про це повідомили у зведенні Міноборони Великобританії.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Там зазначено, що за останні 24 години важкі бої йшли на трьох фронтах: на півночі під Харковом, на сході на Донбасі та на півдні на Херсонщині.

«Основним запланованим зусиллям Росії, ймовірно, є наступ на Бахмут на Донбасі, але командири стикаються з дилемою: розгорнути оперативні резерви для підтримки цього наступу або захиститися від українського наступу на півдні», – зазначили військові аналітики.

Численні паралельні загрози вздовж фронту в 500 км перевірять здатність Росії координувати оперативне командування та перерозподіляти ресурси між кількома угрупованнями сил.

На початку війни нездатність Росії зробити це була однією з основних причин військових провалів.