Жителів прилеглих до Запорізької АЕС населених пунктів закликали евакуюватися
Жителів населених пунктів, розташованих поблизу Запорізької атомної електростанції, закликали евакуюватися самотужки, оскільки Росія не погоджується на гуманітарні коридори.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
«Росіяни продовжують шантажувати українців і весь світ… Вони тримають у заручниках не лише персонал станції. В заручниках і мешканці тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС. Десятки тисяч людей», – зазначила вона.
За словами Верещук, Мінреінтеграції запросило гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з окупованих територій, прилеглих до атомної електростанції, але «у відповідь – цинічне мовчання».
«Звертаюся до мешканців тимчасово непідконтрольних уряду України районів, прилеглих до ЗАЕС: евакуюйтеся! Знайдіть спосіб перебратися на підконтрольну територію. Ми вас чекаємо та допоможемо», – закликала віцепрем’єр.
Вона також запропонувала громадянам звертатися на гарячі лінії Мінреінтеграції: 1548 або +38(096) 078 84 33 (цілодобова лінія для дзвінків і повідомлень через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber у разі відсутності мобільного зв’язку).