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Главная » Україна » Суспільство
19:05 07 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Західне лобі та організації вимагають звернути увагу українського керівництва на беззаконну діяльність працівників БЕБ

Західні кредитори та лобісти мають намір допомогти перезавантажити корупційну систему в Україні

Кар’єра Володимира Ткаченка, колишнього начальника Главку по боротьбі з фінансовими злочинами Державної фіскальної служби (ДФС) України, який ще намагається втриматися у Бюро економічної безпеки (БЕБ) та «податковика» Андрія Гмиріна будуть, ймовірно, незабаром закінчені. На діяльність скандальних чиновників та їхній конфлікт із Директором БЕБ Вадимом Мельником звернули увагу впливові західні інституції, кредитори та лобісти.

«Західні кредитори та лобісти мають намір допомогти перезавантажити корупційну систему в Україні. Стосовно БЕБ вони бачать, що старі «кадри» з податкової системи, такі як Володимир Ткаченко та Андрій Гмирін намагаються перешкодити роботі нового відомства та налагодити старі методи роботи, «заробляючи» на тіньових ринках та чинячи тиск на легальний бізнес. Тим більше, у такий важкий час для України», – зазначило джерело в посольстві США.

За словами джерела, західні неурядові організації та центри фіксують випадки та звернення українських фінансових організацій, експертів та журналістів щодо безправних дій співробітників та керівництва БЕБ, Національного антикорупційного бюро та інших служб. Більшість таких скарг обґрунтована, тому має бути реакція.

«Офісу президента і керівництву України вже передали сигнал і чекають реакції у відповідь. Старі корупційні кадри не винні», – зазначив співрозмовник із посольства США.

Зазначимо, що минулого тижня керівництво та члени Української асоціації платіжних систем «УАПС» звернулись до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, а також народних депутатів України та Ради бізнес-омбудсмена з проханням звернути увагу на ситуацію та припинити свавілля і тиск, який чинить окремі співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) України на фінансові установи, платіжні організації та українська спільнота фінтех та інноваційних компаній.

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