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Главная » Україна » Суспільство
19:22 07 Сентября 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

ЗСУ відбили атаки ворога біля 11 населених пунктів і завдали потужних ударів по його позиціях

Підрозділи Сил оборони продовжують утримувати займані позиції та не допускають просування ворога по території України.

ЗСУ продовжують нищити ворога

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Вдалося успішно відбити атаки російських окупантів в районах населених пунктів Питомник, Руські Тишки, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Долина та Опитне.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 14 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52 та два БпЛА.

Ракетні війська та артилерія наших наземних угруповань продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, вогневого ураження живої сили і бойової техніки противника.

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