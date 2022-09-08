ЗСУ на півдні знищили більше сотні окупантів, танки, гармати і ППО
Збройні сили України за добу завдали 13 авіаударів по позиціях ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань.
Про це повідомило Оперативне командування «Південь». За добу ліквідовано 108 окупантів.
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Унаслідок злагодженої роботи ЗСУ російська армія втратила на півдні:
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5 танків;
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3 реактивні системи залпового вогню «Град»;
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15 одиниць автобронетехніки;
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10 гаубиць і гармат важкої артилерії;
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1 важкий міномет;
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2 пускові установки С-400;
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1 радіолокатор наведення до С-300;
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2 склади ворожих боєприпасів у Миколаївському районі.
В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил складається з більше десятка кораблів і катерів. На бойовому чергуванні – 2 ракетоносії в готовності до пуску 16 крилатих ракет «Калібр».