ЗСУ на півдні знищили більше сотні окупантів, танки, гармати і ППО

Збройні сили України за добу завдали 13 авіаударів по позиціях ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань.

ЗСУ продовжують нищити ворога на півдні



Про це повідомило Оперативне командування «Південь». За добу ліквідовано 108 окупантів.

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Унаслідок злагодженої роботи ЗСУ російська армія втратила на півдні:

5 танків;

3 реактивні системи залпового вогню «Град»;

15 одиниць автобронетехніки;

10 гаубиць і гармат важкої артилерії;

1 важкий міномет;

2 пускові установки С-400;

1 радіолокатор наведення до С-300;

2 склади ворожих боєприпасів у Миколаївському районі.

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил складається з більше десятка кораблів і катерів. На бойовому чергуванні – 2 ракетоносії в готовності до пуску 16 крилатих ракет «Калібр».