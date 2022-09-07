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07:25 08 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У російському Бєлгороді після опівночі пролунав вибух: місто без світла та частково без води

У російському Білгороді ближче до 01:00 пролунав вибух, а потім почалася пожежа на електричній підстанції.

Після гучного вибуху в Бєлгороді зникло світло

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у чатах.

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«Зараз спостерігав момент, освітлилося небо, ракета походу не злетіла, спалах на горизонті, висвітлило небо і через 20 секунд  характерний звук», – пише один з білгородців.

В інших пабликах повідомляють, що спалах був перед вимкненням світла.

Російські ЗМІ повідомили, що у Бєлгороді стався вибух на електричній підстанції біля будівлі військкомату на вулиці Трубецького, після чого почалася пожежа.

Більшість міста опинилася без світла, у багатьох районах немає й води.

Тэги: Россия, Росія
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