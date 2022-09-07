ЗСУ нанесли потужний удар по скупченню ворога під Гуляйполем

Українські військові завдали потужного удару по скупченню ворожої сили і техніки в Пологівському районі Запорізької області.

ЗСУ вдарило по ворогу в Пологівському районі



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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“Внаслідок вогневого впливу по зосередження особового складу та військової техніки противника, що знаходились на території аграрного підприємства “Україна” села Солодководне Запорізької області ворог зазнав значних втрат”, – зазначено в повідомленні

В Генштабі уточнили, що кількість знищених окупатів уточнюється.

У свою чергу окупанти на Запорізькому напрямку вели обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоандріївка, Дорожнянка, Новопіль та Времівка.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя