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07:43 08 Сентября 2022 Просмотров 127   КомментариевКомментарии

ЗСУ нанесли потужний удар по скупченню ворога під Гуляйполем

Українські військові завдали потужного удару по скупченню ворожої сили і техніки в Пологівському районі Запорізької області.

ЗСУ вдарило по ворогу в Пологівському районі

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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“Внаслідок вогневого впливу по зосередження особового складу та військової техніки противника, що знаходились на території аграрного підприємства “Україна” села Солодководне Запорізької області ворог зазнав значних втрат”, – зазначено в повідомленні

В Генштабі уточнили, що кількість знищених окупатів уточнюється.

У свою чергу окупанти на Запорізькому напрямку вели обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоандріївка, Дорожнянка, Новопіль та Времівка.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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