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Главная » Україна » Суспільство
08:02 08 Сентября 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

ЗСУ відбили всі ворожі атаки та знищили літаки та гелікоптери окупантів

Українські воїни успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два літаки Су-25, два гелікоптери (Ка-52 та Мі-24), а також п’ять БпЛА.

Крім того, в результаті вогневого впливу за поточну добу уражено командний пункт, склад паливно-мастильних матеріалів, скупчення живої сили, озброєння та військову техніку противника в районах зосередження.

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