Окупанти оголосили евакуацію у Куп’янську на Харківщині

Російські окупанти оголосили так звану евакуацію у Куп’янську та Куп’янському районі Харківської області.

У Куп'янську окупанти оголосили "евакуацію"



Про це повідомило російське пропагандистське агентство РИА Новости.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За словами “голова адміністрації” міста Віталія Ганчева, мова йде про евакуація жінок та дітей через “постійні українські обстріли”.

«На сьогоднішній день у Куп’янську складається така ситуація, що ми змушені забезпечити евакуацію населення, принаймні дітей, жінок через те, що місто постійно знаходиться під терором, постійні ракетні атаки з боку збройних формувань України, які не залишають спроб зруйнувати інфраструктуру міста», – заявив колаборант.

За словами Ганчева, ЗСУ завдали «серйозних матеріальних і моральних збитків» мешканцям.

Тэги: Харьков, Харків