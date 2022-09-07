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Главная » Україна » Суспільство
10:35 08 Сентября 2022 Просмотров 169   КомментариевКомментарии

Окупанти оголосили евакуацію у Куп’янську на Харківщині

Російські окупанти оголосили так звану евакуацію у Куп’янську та Куп’янському районі Харківської області.

У Куп'янську окупанти оголосили "евакуацію"

Про це повідомило російське пропагандистське агентство РИА Новости.

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За словами “голова адміністрації” міста Віталія Ганчева, мова йде про евакуація жінок та дітей через “постійні українські обстріли”.

«На сьогоднішній день у Куп’янську складається така ситуація, що ми змушені забезпечити евакуацію населення, принаймні дітей, жінок через те, що місто постійно знаходиться під терором, постійні ракетні атаки з боку збройних формувань України, які не залишають спроб зруйнувати інфраструктуру міста», – заявив колаборант.

За словами Ганчева, ЗСУ завдали «серйозних матеріальних і моральних збитків» мешканцям.

Тэги: Харьков, Харків
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