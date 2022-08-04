Російські спецслужби створили фейковий сайт для дискредитації Зеленського в Європі

Російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, спрямований на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи.

Про це повідомили в Офісі президента з посиланням на ГУР Міноборони.

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Так, 7 вересня з’явився такий сайт для німецької аудиторії. Його запуск мав відбутися 30 вересня.

Про цей інтернет-майданчик немає жодної інформації на офіційних ресурсах Офісу президента України, жодних заяв Володимира Зеленського.

Крім того, сайт має ознаки шахрайського ресурсу, що створений для привласнення коштів під виглядом фонду допомоги Україні. Проект нагадує класичну фінансову піраміду.

В ОП закликали українців і міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам і брати до уваги інформацію виключно з офіційних сторінок президента України та Офісу глави держави.

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