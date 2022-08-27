Росіяни кинули основні сили на захоплення Бахмуту

Росія кинула основні сили на захоплення Бахмуту на Донеччині, зменшивши тиск на Луганщину.

Росіяни кинулися на штурм Бахмуту



Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Ситуація залишається дуже важкою. На частині території Луганщини, де наші захисники тримають оборону, зараз не найгарячіше. Основні зусилля армія РФ кинула на захоплення міста Бахмут. З огляду на те, що ЗСУ мають певні успіхи і на Херсонщині, і на Харківщині, росіяни перекидають війська на різні напрямки, тому в нас навантаження трохи менше», – розповів він.

Також Гайдай додав, що окупанти намагаються примусово мобілізувати чоловіків на окупованих територіях, зокрема в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Старобільську та інших населених пунктах.

Тэги: Донбасс, донбас