У Бєлгороді пролунали вибухи: влада заявила про дві збиті ракети

Над російським Бєлгородом близько 14:00 пролунали звуки вибухів, сильно налякавши місцевих жителів.

Сліди збитих ракет у небі над Бєлгородом



Про це повідомили місцеві Telegram-канали та городяни у чатах.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Потужні “бавовни” було чути у центрі Бєлгорода, на Харківській горі та Крейді.

Люди пишуть, цього разу звуки вибухів не були схожими на звичні. Спочатку був один потужний і глухий вибух, а потім ще два поспіль, але вже тихіше.

Чимало городян повідомляють, що у дворах спрацювали сигналізації на машинах.

Пізніше білгородський губернатор В’ячеслав Гладков заявив про нібито обстріл Бєлгорода з боку України.

«Дві ракети були збиті над Бєлгородом. Спрацювала наша система ППО. Оперативні служби повідомляють про наслідки на землі: пошкоджено покрівлю будинку в 2-му Горіховому глухому куті, знайдено осколки на ділянках будинків на вулиці Радіальній, Орлова та 2-му Окраїнному провулку. Головне – жертв та постраждалих немає», – написав він у Telegram.

Тэги: Россия, Росія