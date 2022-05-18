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15:22 08 Сентября 2022 81 Комментарии
Здоров’я Єлизавети II погіршилося: у замок Балмор їдуть наслідні принци
Лікарі королеви Єлизавети II після ранкового огляду радили їй залишатися під особливим медичним наглядом.
Стан здоров'я Єлизавети II погіршився
Про це повідомили у Букінгемському палаці.
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Лікарі висловлюють стурбованість станом здоров’я 96-річної королеви.
Зараз Єлизавета знаходиться у замку Балморал у Шотландії.
Як повідомляє ВВС, спадкоємець престолу принц Чарльз і принц Вільям зараз прямують до Шотландії, де знаходиться королева.
Прем’єр-міністр Великобританії Ліз Трасс, яка зустрічалася з королевою напередодні, заявила, що думки всіх британців зараз із Єлизаветою II та її родиною.
Тэги: Елизавета II, Єлизавета II
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