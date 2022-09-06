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Главная » Україна » Інциденти
15:55 08 Сентября 2022 Просмотров 190   КомментариевКомментарии

В Криму в районі Сак потужна пожежа: стовп диму біля військової авіабази

В тимчасово окупованому Криму біля 14:00 почалася потужна пожежа біля міста Саки, дим валить в районі військової авіабази.

Вже знайомий з початку серпня димний ракурс

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Стверджують, що дим видно в небі в районі Іванівки або Теплівки.

Нагадаємо, що в цьому ж район знаходиться аеродром Саки, по якому українські військові вже наносили удар на початку серпня.

Жодної офіційної інформації наразі немає. Враховуючи, що палає майже дві години, це може означати розгубленість окупантів з приводу влучання в військовий об’єкт.

Тэги: крым, Крим
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