В Криму в районі Сак потужна пожежа: стовп диму біля військової авіабази

В тимчасово окупованому Криму біля 14:00 почалася потужна пожежа біля міста Саки, дим валить в районі військової авіабази.

Вже знайомий з початку серпня димний ракурс



Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Стверджують, що дим видно в небі в районі Іванівки або Теплівки.

Нагадаємо, що в цьому ж район знаходиться аеродром Саки, по якому українські військові вже наносили удар на початку серпня.

Жодної офіційної інформації наразі немає. Враховуючи, що палає майже дві години, це може означати розгубленість окупантів з приводу влучання в військовий об’єкт.

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Тэги: крым, Крим