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15:55 08 Сентября 2022 190 Комментарии
В Криму в районі Сак потужна пожежа: стовп диму біля військової авіабази
В тимчасово окупованому Криму біля 14:00 почалася потужна пожежа біля міста Саки, дим валить в районі військової авіабази.
Вже знайомий з початку серпня димний ракурс
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Стверджують, що дим видно в небі в районі Іванівки або Теплівки.
Нагадаємо, що в цьому ж район знаходиться аеродром Саки, по якому українські військові вже наносили удар на початку серпня.
Жодної офіційної інформації наразі немає. Враховуючи, що палає майже дві години, це може означати розгубленість окупантів з приводу влучання в військовий об’єкт.
Тэги: крым, Крим
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