ЗСУ увійшли до Балаклії: український прапор піднято над райадміністрацією

На Харківщині ЗСУ зайшли до північно-західної частини Балаклії та підняли український прапор над будівлею райадміністрації.

Український прапор над будівлею райадміністрації Балаклеї



Про це повідомляють Z-паблік.

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Крім того, у мережі з’явилося фото українського прапора, що майорить над райадміністрацією у місті.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Цікаво, що глава Офісу президента Андрій Єрмак після повідомлень про взяття Балаклії опублікував у Telegram значок українського прапора, очевидно натякаючи на прапор у звільненому місті.

Напередодні вдень “глава адміністрації” Харківської області Віталій Ганчев заявляв, що сили ЗСУ намагалися оточити Балаклію, але нібито “були відкинуті”.

Тэги: Харьков, Харків