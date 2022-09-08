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Главная » Україна » Суспільство
17:50 08 Сентября 2022 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

ЗСУ увійшли до Балаклії: український прапор піднято над райадміністрацією

На Харківщині ЗСУ зайшли до північно-західної частини Балаклії та підняли український прапор над будівлею райадміністрації.

Український прапор над будівлею райадміністрації Балаклеї

Про це повідомляють Z-паблік.

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Крім того, у мережі з’явилося фото  українського прапора, що  майорить над райадміністрацією у місті.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Цікаво, що глава Офісу президента Андрій Єрмак після повідомлень про взяття Балаклії опублікував у Telegram значок українського прапора, очевидно натякаючи на прапор у звільненому місті.

Єрмак натякнув, чия Балаклея

Єрмак натякнув, чия Балаклея

Напередодні вдень “глава адміністрації” Харківської області Віталій Ганчев заявляв, що сили ЗСУ намагалися оточити Балаклію, але нібито “були відкинуті”.

Тэги: Харьков, Харків
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