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17:50 08 Сентября 2022 33 Комментарии
ЗСУ увійшли до Балаклії: український прапор піднято над райадміністрацією
На Харківщині ЗСУ зайшли до північно-західної частини Балаклії та підняли український прапор над будівлею райадміністрації.
Український прапор над будівлею райадміністрації Балаклеї
Про це повідомляють Z-паблік.
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Крім того, у мережі з’явилося фото українського прапора, що майорить над райадміністрацією у місті.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Цікаво, що глава Офісу президента Андрій Єрмак після повідомлень про взяття Балаклії опублікував у Telegram значок українського прапора, очевидно натякаючи на прапор у звільненому місті.
Напередодні вдень “глава адміністрації” Харківської області Віталій Ганчев заявляв, що сили ЗСУ намагалися оточити Балаклію, але нібито “були відкинуті”.
Тэги: Харьков, Харків
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