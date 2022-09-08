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Главная » Україна » Суспільство
18:03 08 Сентября 2022 Просмотров 165   КомментариевКомментарии

ЗСУ на Харківщині просунулися на 50 км та звільнили понад 20 населених пунктів

На Харківському напрямку ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів та вклинилися в оборону росіян на глибину до 50 км.

На Херсонщині і Харківщині ЗСУ звільнили 700 квадратних кілометрів української землі

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника головного оперативного управління генштабу Олексій Громов.

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«Тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів», – додав він.

Громов також повідомив, що загалом на Харківщині та Південнобузькому напрямку (Херсонська та Миколаївська області) вдалося звільнити територію у 700 квадратних кілометрів.

На Херсонщині ЗСУ також наступають на кількох напрямках і звільнили низку сіл та селищ, зокрема Високопілля.

Як повідомляли Vlasti, на Харківщині ЗСУ зайшли до північно-західної частини Балаклії та підняли український прапор над будівлею райадміністрації.

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